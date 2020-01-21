В 2019 году Беларусь экспортировала сельскохозяйственную продукцию и продукты питания на сумму порядка 5,5 млрд долларов США, темп роста по сравнению с 2018 годом составил 104%. Такие цифры озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия нашей страны Анатолий Хотько во время выступления на XII Берлинской конференции министров сельского хозяйства.

По его словам, главными экспортируемыми товарами являлись молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, а также продукция растениеводства.

Как крупный экспортер Беларусь осознает свою ответственность за улучшение качества пищевых продуктов питания, в связи с чем постоянно ведет работу по совершенствованию систем контроля качества и безопасности продовольствия, внедряет передовые технологии, в том числе в сфере производства органической продукции, руководствуясь при этом международными экологическими нормами и стандартами.

Таким образом, республика обеспечивает не только продовольственную безопасность собственного государства, но и играет важную роль на международной арене. Беларусь открыта к диалогу со всеми странами и готова расширять торговое сотрудничество, увеличивая свой вклад в обеспечение продовольственной стабильности во всем мире.

Анатолий Хотько в своем докладе отметил, что сельское хозяйство занимает одну из важнейших ролей в экономике Беларуси, формируя более 6% ВВП. При этом около 16% экспорта республики приходится на аграрный сектор экономики. Наша продукция узнаваема и ассоциируется со знаком качества. Поэтому Беларусь традиционно занимает высокие места в рейтинге мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции. Так, например, в 2018 году мы заняли 3-е место по объемам экспорта сливочного масла, 4-е – по объемам экспорта сыров и творога, 5-е – по объемам экспорта сухого обезжиренного молока, 7-е – по объемам экспорта говядины, 9-е – по объемам экспорта мяса птицы.

XII Берлинская конференция министров сельского хозяйства стала одной из важных составных частей Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству, который прошел в рамках 85-й международной выставки «Зеленая неделя 2020». Главная тема мероприятия в этом году - «Пища для всех! Торговля как залог безопасного, разнообразного и стабильного питания».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в рамках «Зеленой недели-2020» белорусская делегация провела ряд переговоров с руководителями аграрных ведомств России, Германии, Финляндии, Чехии, Узбекистана, Литвы, Грузии, Азербайджана, Монголии, Кыргызстана, Румынии, Турции и других стран. Стороны обсудили развитие дальнейшего сотрудничества в сферах наращивания объемов взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия, строительства объектов агропромышленного комплекса, племенного животноводства, растениеводства, органического земледелия, науки и образования.

Кроме того, состоялись встречи с Европейским комиссаром по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности, генеральным директором FAO и руководителями других международных организаций, в ходе которых были обсуждены вопросы поставок белорусского продовольствия в страны ЕС.