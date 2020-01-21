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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОЗДАНИЕ СП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ НАУКОЕМКИХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ОБСУЖДАЮТ БЕЛАРУСЬ И БАШКОРТОСТАН
14:44 21.01.2020
Развитие сотрудничества Беларуси и Башкортостана обсудили первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров, руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович и директор ООО «ЭлЕйсон» (Минск) Вячеслав Мигай в ходе рабочей встречи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в РФ, темой стали вопросы повышения товарооборота между Беларусью и российским регионом, расширение кооперационных связей, создание совместных предприятий с использованием новых наукоемких и высокотехнологичных производств.
Кроме того, обсуждались перспективные направления взаимодействия с белорусскими машиностроительными предприятиями — МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «АМКОДОР», «Белкоммунмаш», организациями строительного профиля.
Представители ООО «ЭлЕйсон» высказали заинтересованность в создании на территории Башкортостана торгового дома, главной целью которого станут поставки продуктов питания, ГСМ, зерна и других товаров.
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