Александр Лукашенко и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрй Рогозин обсудили 21 января на встрече реализацию совместных проектов в космической сфере.

Лукашенко предложил рассмотреть различные направления белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе в контексте национальных программ.

"У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Но мы делаем не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги. Дорогостоящая вещь, но развитие космоса - один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Но мы делаем не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги. Дорогостоящая вещь, но развитие космоса - один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии", - сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что в Беларуси стараются развивать сферу высоких технологий по всем направлениям, по многим из них Россия занимает лидирующие позиции в мире.

"Ставка на развитие высоких технологий в Беларуси - приоритет номер один, поскольку мы не избалованы природными ресурсами. Беларусь всегда зарабатывала за счет мозгов и рук людей, их компетенций, квалификации. Космос - это лакмусовая бумажка для того, чтобы оценить возможности и способности того или иного государства, народа", - добавил Лукашенко.

По его словам, у Беларуси и России сложилась хорошая основа для сотрудничества в этой сфере. Он заявил, что белорусская сторона готова обсудить любые предложения российских партнеров.

Дмитрий Рогозин также считает, что сотрудничество между странами в космической сфере развивается очень успешно.

"Мы тесно взаимодействуем с Академией наук Республики Беларусь, с предприятиями, - сказал он. - С точки зрения освоения рынка космических услуг, я думаю, у белорусских предприятий есть огромный потенциал в сотрудничестве с нашими".