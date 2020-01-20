Парламентская делегация Германии во главе с руководителем германско-белорусской парламентской группы дружбы Бундестага ФРГ М. Хауптманном 3-6 февраля посетит Беларусь. Такая информация прозвучала 20 января во время встречи в Палате представителей Национального собрания Беларуси председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Нацсобрания по международным делам Андрея Савиных с послом ФРГ Манфредом Хутерером.

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, в ходе состоявшейся по инициативе немецкой стороны встречи обсужден весь спектр вопросов, характеризующих развитие белорусско-германских отношений на современном этапе.

А. Савиных отметил положительную динамику двустороннего политического диалога. Подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии белорусско-немецких политических отношений, торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам европейской и евразийской интеграций, перспективам дальнейшего сотрудничества Беларуси и ЕС.