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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
10:15 21.01.2020
Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев 20 января встретился с председателем совета директоров Арабской организации по индустриализации Абдельмунимом аль-Таррасом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Египте, в ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в области промышленной кооперации, ход проработки двусторонних проектов.
Рассмотрен ряд новых перспективных направлений взаимодействия, в частности, по линии железнодорожного транспорта.
Достигнуты договоренности об организации прямых контактов белорусских компаний и предприятий Арабской организации по индустриализации в целях проработки двусторонних соглашений о сотрудничестве.
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