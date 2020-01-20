МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

10:15 21.01.2020 Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев 20 января встретился с председателем совета директоров Арабской организации по индустриализации Абдельмунимом аль-Таррасом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Египте, в ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в области промышленной кооперации, ход проработки двусторонних проектов. Рассмотрен ряд новых перспективных направлений взаимодействия, в частности, по линии железнодорожного транспорта. Достигнуты договоренности об организации прямых контактов белорусских компаний и предприятий Арабской организации по индустриализации в целях проработки двусторонних соглашений о сотрудничестве.