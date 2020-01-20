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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 ГОДА В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ БЕЛОРУССКО-ПАКИСТАНСКОЙ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
09:08 21.01.2020

Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович и Федеральный министром науки и технологий Пакистана Фавад Хуссейн Чодри обсудили 20 января белорусско-пакистанское сотрудничество в сфере науки и технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники рассмотрели перечень совместных профильных проектов, предложенных для реализации по итогам конкурса, проведенного в 2019 году Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством науки и технологий Пакистана.

Отмечена обоюдная заинтересованность в обмене передовым опытом и развитии конкретного практического взаимодействия между Беларусью и Пакистаном в сфере механизации сельского хозяйства, зондирования земли, био- и медицинских технологий, медицинского оборудования, робототехники, создания совместных предприятий для продвижения продукции на рынки стран региона.

А. Ермолович передал Ф. Х. Чодри письмо ГКНТ с приглашением посетить Минск с рабочим визитом для проведения четвертого заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Стороны обсудили возможное наполнение программы визита, включая посещение Парка высоких технологий и Белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Достигнута договоренность о проведении заседания комиссии в первой половине 2020 года.
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