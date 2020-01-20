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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ИЗУЧИЛА ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫДЕЛКИ КОЖИ В ООО «ВКП ЛТ»
17:15 20.01.2020
Белорусская делегация во главе с председателем концерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной посетила Вяземское кожевенное производство — ООО «ВКП ЛТ».
Руководитель отделения посольства Беларуси в Смоленске Сергей Мисурагин, начальник управления координации развития кожевенно-обувной отрасли концерна «Беллегпром» Владимир Шибеко, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» (ОАО «МПКО») Ольга Политико, начальник производства ОАО «МПКО» Е. Финская, начальник производственно-технического отдела ОАО «МПКО» Д. Мелешенко изучили опыт производства, используемые технологии выделки кожи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, в ходе переговоров с руководством ООО «ВКП ЛТ» обсуждались вопросы развития кожевенной отрасли и стратегического партнерства белорусского и российского предприятий.
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