МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ИЗУЧИЛА ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫДЕЛКИ КОЖИ В ООО «ВКП ЛТ»

17:15 20.01.2020 Белорусская делегация во главе с председателем концерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной посетила Вяземское кожевенное производство — ООО «ВКП ЛТ». Руководитель отделения посольства Беларуси в Смоленске Сергей Мисурагин, начальник управления координации развития кожевенно-обувной отрасли концерна «Беллегпром» Владимир Шибеко, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» (ОАО «МПКО») Ольга Политико, начальник производства ОАО «МПКО» Е. Финская, начальник производственно-технического отдела ОАО «МПКО» Д. Мелешенко изучили опыт производства, используемые технологии выделки кожи. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, в ходе переговоров с руководством ООО «ВКП ЛТ» обсуждались вопросы развития кожевенной отрасли и стратегического партнерства белорусского и российского предприятий.