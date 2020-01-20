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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И МОЛДОВА С ЯНВАРЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЙ
15:38 20.01.2020
Министерство иностранных дел Беларуси проинформировало Министерство транспорта и коммуникаций о вступлении в силу протокола о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение между Беларусью и Молдовой о международном автомобильном сообщении от 9 апреля 1994 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, в соответствии с протоколом с января 2020 г. перевозки грузов между Беларусью и Молдовой (двусторонние перевозки), транзитом по их территории (транзитные перевозки), а также между пунктом, расположенным на территории государства одной стороны, и пунктом на территории третьего государства, и наоборот (перевозки в/из третьих государств), осуществляются без разрешений.
Кроме того, не требуются разрешения на нерегулярные перевозки пассажиров автобусами или транзитом по территориям двух стран.
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