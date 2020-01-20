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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ЕС И БЕЛАРУСИ В ОБЛАСТИ КЛАСТЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
14:00 20.01.2020
В Министерстве экономики 17 января 2020 г. состоялась встреча заместителя министра Юрия Чеботаря с группой специалистов Всемирного банка и консультационной компании Cluster Competitiveness Group, Inc. (Испания), которая является исполнителем мероприятий по компоненте «Инициативы повышения конкурентоспособности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники встречи обсудили результаты второго этапа обучения целевой учебной группы по образовательной программе Всемирного банка в области кластерного менеджмента, который прошел 13-16 января 2020 г.
Численность группы составила более 40 человек, в ее состав вошли руководящие работники органов власти, ответственных за формирование и реализацию кластерной политики на национальном, региональном и местном уровнях, а также представители руководства профессиональных ассоциаций (союзов юридических лиц) и технопарков.
Кроме того, состоялось обсуждение прошедшего 17 января на площадке офиса Представительства Всемирного банка в Беларуси семинара-презентации экспертами ВБ работы по вышеуказанной совместной программе с участием широкого круга представителей заинтересованных государственных органов и научной сферы.
Основной целью данного семинара являлось информирование о проводимой работе и налаживание контактов для дальнейшего сотрудничества в реализации мероприятий по активному вовлечению заинтересованных в реализации кластерных инициатив сторон по 4-м приоритетным секторам экономики, отобранным Минэкономики (информационно-коммуникационные технологии, медицина, фармацевтика, биотехнологии и зеленая экономика, приборостроение и робототехника), где в настоящее время имеется наибольший организационный и инновационный потенциал для обеспечения системной интеграции науки, образования и бизнеса на основе кластерной модели развития.
По итогам встречи стороны констатировали высокую значимость проекта для Беларуси и подтвердили намерения о дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
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