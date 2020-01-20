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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ ШВЕДСКОГО БИЗНЕСА ГОТОВЫ ВЫСТУПИТЬ В БЕЛАРУСИ СПИКЕРАМИ НА ЦИКЛЕ СЕМИНАРОВ «ЭКСПОРТ В ЕС»
12:48 20.01.2020

В Национальном центре маркетинга 17 января состоялось совещание в формате видеоконференцсвязи с представителями бизнеса и дипмиссий Швеции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, стороны обсудили сотрудничество в сфере проведения семинаров на 2020-2021 годы, в том числе по видеоконференцсвязи. Запланированные семинары будут специализироваться на освещении проблем выхода на рынок ЕС и Швеции. Стороны договорились о приглашении к участию в семинарах белорусских экспортеров и шведских импортеров, которые уже имеют опыт взаимодействия с партнерами в Швеции и Беларуси соответственно.

В ходе обсуждения представители шведского бизнеса выразили желание выступить спикерами на цикле семинаров «Экспорт в ЕС», которые ежегодно проводит Национальный центр маркетинга. Ближайшие семинары, посвященные тяжелой промышленности и деревообработке, запланированы на март-апрель 2020 года.

В обсуждении приняли участие директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Республики Беларусь в Королевстве Швеция Дмитрий Матюлько, первый секретарь посольства Швеции в Беларуси Конрад Рикардссон, советник по торговой политике Open Trade Gate Sweden Юлиан Сиверс и другие.

Open Trade Gate Sweden (OTGS) — правительственная организация, созданная с целью упростить торговлю и увеличить экспорт из развивающихся стран в Швецию. OTGS предоставляет информацию о правилах, процедурах и технических требованиях к импортной продукции в Швеции. OTGS в сотрудничестве с иностранными посольствами организовывает семинары «Экспорт в Швецию», а также предоставляет такие услуги. как онлайн-ответы на вопросы экспортеров из развивающихся стран и шведских импортеров, заинтересованных в импорте из этих стран.
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