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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АССОЦИАЦИЯ ДРУЖБЫ С БЕЛАРУСЬЮ УЧРЕЖДЕНА В ШВЕЙЦАРИИ
10:09 20.01.2020
В Швейцарии учреждена Ассоциация дружбы с Беларусью. Об этом сообщает посольство Беларуси в Швейцарии в твиттере.
Согласно информации, председателем Ассоциации избрана основательница и бывший сопредседатель швейцарской парламентской группы дружбы Маргрет Кинер Неллен.
Основная цель Ассоциации - содействие развитию дружеских отношений между нашими странами.
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