МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АССОЦИАЦИЯ ДРУЖБЫ С БЕЛАРУСЬЮ УЧРЕЖДЕНА В ШВЕЙЦАРИИ

10:09 20.01.2020 В Швейцарии учреждена Ассоциация дружбы с Беларусью. Об этом сообщает посольство Беларуси в Швейцарии в твиттере. Согласно информации, председателем Ассоциации избрана основательница и бывший сопредседатель швейцарской парламентской группы дружбы Маргрет Кинер Неллен. Основная цель Ассоциации - содействие развитию дружеских отношений между нашими странами.