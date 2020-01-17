Делегация Беларуси во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Анатолием Хотько принимает участие в 85-й Международной торговой выставке «Зеленая неделя-2020», которая 17-26 января проходит в Берлине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в рамках «Зеленой недели-2020» запланированы переговоры белорусской делегации с аграрными ведомствами Финляндии, Чехии, Узбекистана, Литвы, Грузии, Азербайджана и другие деловые встречи.

Также во время выставки состоится XII Берлинская конференция министров сельского хозяйства на тему «Пища для всех! Торговля как залог безопасного, разнообразного и стабильного питания». Белорусская делегация примет участие в работе пленарных заседаний и секционном заседании № 2 на тему «Торговля как залог глобальной продовольственной безопасности».

Организатором выставки «Зеленая неделя-2020» является компания Messe Berlin GmbH, которая проводит ее с 1926 года. На сегодня это ведущая мировая выставка сельского хозяйства, на которой традиционно демонстрируется продукция пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, ландшафтного хозяйства и садоводства, технологии животноводства и птицеводства.

Ежегодно «Зеленую неделю» и ее конгрессы посещают более 400 тысяч человек.