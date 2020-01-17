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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДАТСКО-БЕЛОРУССКОЙ БИЗНЕС АССОЦИАЦИИ ВЫСКАЗАЛ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИЙ ДАНИИ НА ПОРТАЛЕ EXPORT.BY
16:22 17.01.2020

17 января в Национальном центре маркетинга состоялось встреча с членом совета директоров Датско-белорусской бизнес ассоциации (Danish Belarusian Business Association) Карстеном Сков.

В процессе обсуждения перспектив сотрудничества между странами директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо отметил, что экспорт белорусских товаров в Данию в январе-октябре 2019 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 21%.

«Это является хорошей базой для развития торгово-экономического сотрудничества в 2020 году», - высказал мнение Валерий Садохо.

Карстен Сков, в свою очередь, подчеркнул, что одна из целей Датско-белорусской бизнесаАссоциации - распространение идеи сотрудничества с Беларусью и развитие возможностей для датских предприятий в нашей стране. В том числе, благодаря тесному сотрудничеству и контактам с высшими лицами государства, принимающими решения в государственном и частном секторе, международными организациями в Беларуси. «Кроме того, мы тесно сотрудничаем с посольством Республики Беларусь в Финляндии по вопросам улучшения условий и возможностей для датского бизнеса в Беларуси», - отметил Карстен Сков и добавил, что готов проводить личные консультации по проблемным вопросам экспорта-импорта между Беларусью и Данией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в ходе встречи проведена презентация возможностей Национального центра маркетинга. Карстен Сков выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере маркетинговых исследований рынка Беларуси и ЕАЭС, а также в регистрации датских компаний на портале-витрине белорусских товаров Export.by.
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