В 2020 году Форум регионов Беларуси и России примут Минск и Минская область.

В рамках форума традиционно будут организованы пленарное заседание, секции, заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству.

Согласно информации,

Планируется, что форуму будет также приурочена серия региональных мероприятий, сообщили в пресс-службе Совета Республики Национального собрания.

Организационный комитет по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России возглавил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко. В состав оргкомитета вошли члены Президиума Совета Республики, руководители министерств и ведомств, облисполкомов и Мингорисполкома, ректоры вузов, представители бизнес-сообщества, председатели областных Советов депутатов.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», программа форума формируется, однако ожидается, что предприятия Беллегпрома примут участие в выставке-ярмарке, которая является неотъемлемой частью масштабного события.

Форум регионов Беларуси и России проводится ежегодно под эгидой Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.