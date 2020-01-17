|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ В 2020 ГОДУ ПРИМУТ МИНСК И МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
14:57 17.01.2020
В 2020 году Форум регионов Беларуси и России примут Минск и Минская область.
В рамках форума традиционно будут организованы пленарное заседание, секции, заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству.
Согласно информации,
Планируется, что форуму будет также приурочена серия региональных мероприятий, сообщили в пресс-службе Совета Республики Национального собрания.
Организационный комитет по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России возглавил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко. В состав оргкомитета вошли члены Президиума Совета Республики, руководители министерств и ведомств, облисполкомов и Мингорисполкома, ректоры вузов, представители бизнес-сообщества, председатели областных Советов депутатов.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», программа форума формируется, однако ожидается, что предприятия Беллегпрома примут участие в выставке-ярмарке, которая является неотъемлемой частью масштабного события.
Форум регионов Беларуси и России проводится ежегодно под эгидой Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2020
Курсы в банках
на 17.01.2020
Конвертация в банках
на 17.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте