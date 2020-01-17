МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РУКОВОДСТВО "ВЕЛИКОГО КАМНЯ" ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «АЗИЯ-ЧЭНДУ-ЕВРОПА»

13:25 17.01.2020 Руководство "Великого камня" приняло участие во 2-й Конференции по глобальному партнерству «Азия-Чэнду-Европа», которая состоялась 15 января 2020 года в Чэнду. Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка, в ходе конференции рассматривались вопросы логистического взаимодействия, оптимизации грузовых железнодорожных перевозок, укрепления регионального сотрудничества. В мероприятии приняли участие представители бизнеса и сотрудники государственных органов из Польши, Сингапура, Таиланда, Пакистана, Италии и Чехии. Маршрут из Чэнду в Европу, связывающий 26 зарубежных и 15 китайских городов, отличается стабильностью, высокой скоростью и частотой рейсов. Около 60% поставок, проходящих через него, приходится на провинцию Сычуань.