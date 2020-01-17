ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ МАЗ ПРОВЕЛА В КИТАЕ РЯД ВСТРЕЧ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
12:18 17.01.2020

Делегация ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» во главе с генеральным директором Валерием Иванковичем в рамках проходящего с 13 по 17 января визита в КНР провела ряд встреч с потенциальными партнерами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, крупнейшими партнерами Минского автомобильного завода в этой стране являются компании Weichai Power и Shaanxi Fast Gear Co., Ltd.

Белорусская делегация встретилась с председателем совета директоров Weichai Group Holdings Limited господином Таном. Руководство компаний обсудило перспективы развития совместного предприятия «МАЗ-Вейчай», создание сторонами инженерно-технического центра в Беларуси, активное интегрирование в модельный ряд автотехники МАЗ двигателя Weichai с уровнем экологического стандарта Евро-6 и силовых агрегатов, работающих на газомоторном топливе. Достигнутые по результатам переговоров договоренности планируется отразить в соответствующем меморандуме по организации совместной работы до 2025 года.

Во время встречи с генеральным директором компании Shaanxi Fast Gear Co., Ltd господином Яном главным вопросом обсуждения стало строительство производственного корпуса по выпуску коробок передач совместного предприятия ООО «ФАСТ-МАЗ» в белорусском индустриальном парке “Великий Камень”. Строительные работы начались в сентябре 2019 года. Запуск производства завода намечен на четвертый квартал 2020 года.

При участии главного конструктора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Павла Шабанова и представителей технических служб завода Shaanxi Fast Gear Co., Ltd обсуждены вопросы внедрения новых моделей коробок передач в модельный ряд автотехники МАЗ, а также применение компонентов электропривода в перспективных моделях грузовиков. На текущий момент стороны завершают работу по совместной дорожной карте действий до 2025 года.

В рамках визита состоялась встреча с руководством компании HanDe Axle, в ходе которой выработан план совместной работы по организации поставок осей, внесенных в конструкторскую документацию ОАО «МАЗ». Кроме того, достигнута договоренность по возможностям расширения номенклатуры осей HanDe в производстве грузовой и пассажирской техники МАЗ. Руководство компании HanDe выразило готовность поделиться опытом и принять участие в развитии инженерно-технического центра ОАО «МАЗ», создаваемого в Беларуси.

Представители белорусского автофлагмана посетили завод по производству пассажирской техники Zhong Tong Bus и осмотрели производственные мощности предприятия. В рамках планируемого сотрудничества стороны договорились осуществить взаимообмен технической информацией по организации производства туристического автобуса.

Программа визита включила в себя и посещение производственных мощностей компании SINOTRUK, крупнейшего китайского производителя грузовой автотехники. По результатам переговоров стороны определили дальнейший вектор сотрудничества по обмену технической информацией.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2020
валюта курс
EUR 2.3634
USD 2.1228
RUB 3.4527
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3634 -0.0058
USD 2.1228 -0.0019
RUB 3.4527 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3620 2.3660
USD 2.1230 2.1260
RUB 3.4480 3.4500
подробнее

Конвертация в банках
на 17.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1150
EUR/RUB 68.5500 68.7000
USD/RUB 61.5000 61.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте