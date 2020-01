МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДЕЛЕГАЦИЯ МАЗ ПРОВЕЛА В КИТАЕ РЯД ВСТРЕЧ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

12:18 17.01.2020 Делегация ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» во главе с генеральным директором Валерием Иванковичем в рамках проходящего с 13 по 17 января визита в КНР провела ряд встреч с потенциальными партнерами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, крупнейшими партнерами Минского автомобильного завода в этой стране являются компании Weichai Power и Shaanxi Fast Gear Co., Ltd. Белорусская делегация встретилась с председателем совета директоров Weichai Group Holdings Limited господином Таном. Руководство компаний обсудило перспективы развития совместного предприятия «МАЗ-Вейчай», создание сторонами инженерно-технического центра в Беларуси, активное интегрирование в модельный ряд автотехники МАЗ двигателя Weichai с уровнем экологического стандарта Евро-6 и силовых агрегатов, работающих на газомоторном топливе. Достигнутые по результатам переговоров договоренности планируется отразить в соответствующем меморандуме по организации совместной работы до 2025 года. Во время встречи с генеральным директором компании Shaanxi Fast Gear Co., Ltd господином Яном главным вопросом обсуждения стало строительство производственного корпуса по выпуску коробок передач совместного предприятия ООО «ФАСТ-МАЗ» в белорусском индустриальном парке “Великий Камень”. Строительные работы начались в сентябре 2019 года. Запуск производства завода намечен на четвертый квартал 2020 года. При участии главного конструктора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Павла Шабанова и представителей технических служб завода Shaanxi Fast Gear Co., Ltd обсуждены вопросы внедрения новых моделей коробок передач в модельный ряд автотехники МАЗ, а также применение компонентов электропривода в перспективных моделях грузовиков. На текущий момент стороны завершают работу по совместной дорожной карте действий до 2025 года. В рамках визита состоялась встреча с руководством компании HanDe Axle, в ходе которой выработан план совместной работы по организации поставок осей, внесенных в конструкторскую документацию ОАО «МАЗ». Кроме того, достигнута договоренность по возможностям расширения номенклатуры осей HanDe в производстве грузовой и пассажирской техники МАЗ. Руководство компании HanDe выразило готовность поделиться опытом и принять участие в развитии инженерно-технического центра ОАО «МАЗ», создаваемого в Беларуси. Представители белорусского автофлагмана посетили завод по производству пассажирской техники Zhong Tong Bus и осмотрели производственные мощности предприятия. В рамках планируемого сотрудничества стороны договорились осуществить взаимообмен технической информацией по организации производства туристического автобуса. Программа визита включила в себя и посещение производственных мощностей компании SINOTRUK, крупнейшего китайского производителя грузовой автотехники. По результатам переговоров стороны определили дальнейший вектор сотрудничества по обмену технической информацией.