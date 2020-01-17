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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СПЕЦИАЛИСТЫ ИСПАНИИ И НИДЕРЛАНДОВ ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ МИНСКОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ
10:34 17.01.2020
Представители кадастров Испании и Нидерландов 16 января посетили Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру.
Визит организован в рамках реализации проекта международной технической помощи Твиннинг (Twinning) «Укрепление потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством», финансируемого Европейским союзом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в ходе встречи испанские и нидерландские специалисты ознакомились с организацией рабочих процессов в агентстве. В частности, с тем, как ведется прием посетителей, оформляются правоудостоверяющие документы на недвижимость и осуществляется контроль качества работ.
Сотрудники Минского городского агентства по госрегистрации и земельному кадастру и Национального кадастрового агентства Госкомимущества рассказали гостям, как осуществляются техническая инвентаризация и регистрационные действия в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Минска, принадлежащих юридическим и физическим лицам, как удостоверяются договоры его отчуждения.
Национальное кадастровое агентство Госкомимущества стало второй после Нацбанка государственной структурой в Беларуси, которая включена в программу сотрудничества Евросоюза Twinning. Бюджет проекта составляет 1 млн 50 тыс. евро, срок реализации – два года. Партнерами выбраны Испания и Нидерланды. Твиннинг – это достаточно новая форма прямого сотрудничества между органами власти государств – членов Европейского союза и Республики Беларусь. Она предусматривает передачу прогрессивного опыта органов государственного управления стран – членов ЕС их белорусским партнерам. Проект международной технической помощи был одобрен постановлением Совета министров № 760 от 13 ноября 2019 года. Координация и контроль за его реализацией возложены на Государственный комитет по имуществу.
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