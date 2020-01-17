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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДИТЕЛИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ БЕЛАРУСИ И ПОЛЬШИ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ОЧЕРЕДЕЙ НА ГРАНИЦЕ
09:05 17.01.2020
Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и руководитель Национальной администрации доходов Польши Петр Вальчак обсудили 16 января приоритетные направления дальнейшего сотрудничества таможенных служб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, на переговорах главные таможенники двух стран приняли решения о дальнейшей актуализации договорно-правовой базы, инфраструктурном развитии пунктов пропуска на белорусско-польской границе, а также обеспечении на данном участке границы максимально возможного пропуска транспортных средств.
Учитывая современные условия ведения внешнеэкономической деятельности и постоянно растущий поток автомобилей важно своевременно реализовывать весь комплекс эффективных мер, направленных на оформление максимального количества транспортных средств, в том числе и в части поиска возможного резерва по их увеличению пропускной способности пунктов пропуска.
В 2019 году количество грузовых транспортных средств, проследовавших через белорусско-польскую границу, превысило 1,1 млн. авто, и это на 5% больше чем в 2018 году, а если сравнивать с 2015 годом – и вовсе на 20%. Ежесуточно границу в данном направлении пересекает более 3 тысяч фур.
Сегодня в четырехстороннем формате взаимодействие таможенных и пограничных служб Беларуси и Польши в случае возникновения внештатных ситуаций осуществляется в рамках Системы предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций на сухопутной белорусско-польской границе в целях поддержания ритмичности ее пересечения.
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