Беларусь нарастила экспортные поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Республику Узбекистан в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, за 11 месяцев 2019 года стоимостной объем экспорта продукции белорусского АПК в Узбекистан увеличился более чем в два раза и составил 31,6 млн. долл. США.

Основными экспортными позициями, представленными на узбекском рынке, стали: говядина свежая и охлажденная (рост объемов поставок более чем в 40 раз по сравнению с 2018 годом), мясо домашней птицы, молоко и сливки сгущенные и сухие, сыры и творог (рост поставок в 2,3 раза), сыворотка молочная, масло сливочное.