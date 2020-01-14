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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ БЕЛОРУССКОГО АПК В УЗБЕКИСТАН ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА
17:12 14.01.2020
Беларусь нарастила экспортные поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Республику Узбекистан в 2019 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, за 11 месяцев 2019 года стоимостной объем экспорта продукции белорусского АПК в Узбекистан увеличился более чем в два раза и составил 31,6 млн. долл. США.
Основными экспортными позициями, представленными на узбекском рынке, стали: говядина свежая и охлажденная (рост объемов поставок более чем в 40 раз по сравнению с 2018 годом), мясо домашней птицы, молоко и сливки сгущенные и сухие, сыры и творог (рост поставок в 2,3 раза), сыворотка молочная, масло сливочное.
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