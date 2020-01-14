Сегодня состоялось подписание двух кредитных договоров между Евразийским банком развития (ЕАБР) и ОАО «Беларуськалий» о предоставлении финансирования оборотного капитала и инвестиционной программы ОАО «Беларуськалий» на сумму 400 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, сумма учитывает ранее предоставленное финансирование в рамках подписанного в мае 2019 года кредитного договора на 100 млн долларов США.

Средства будут направлены на увеличение производства калийных удобрений в Беларуси, в том числе промышленную разработку Петриковского месторождения калийных солей со строительством и вводом в эксплуатацию в 2021 году горно-обогатительного комбината в Гомельской области мощностью не менее 1,5 млн тонн хлорида калия в год.

Проект соответствует миссии, стратегическим целям ЕАБР и осуществляется в приоритетном для инвестиционной деятельности Банка секторе — химическая промышленность. Реализация данного проекта способствует устойчивому экономическому росту Республики Беларусь. В рамках реализации инвестиционной программы по строительству Петриковского горно-обогатительного комбината планируется создание более 1700 рабочих мест.

СПРАВКА: Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.

ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений. Продукция ОАО «Беларуськалий» отвечает самым высоким требованиям и отмечена престижными международными наградами. Это позволяет предприятию успешно конкурировать с зарубежными производителями и экспортировать свою продукцию более чем в 120 стран мира. ОАО «Беларуськалий» с каждым годом наращивает объемы производства, удерживает традиционные рынки сбыта, выходит и закрепляется на других, разрабатывает и выпускает новую продукцию. Располагая достаточной природно-сырьевой базой, высоким производственным потенциалом рабочих и специалистов, предприятие с этими задачами справляется, неуклонно повышая эффективность производства, внедряя новую технику и совершенствуя технологические процессы. Эта непростая и многопрофильная деятельность осуществляется на основе концепции устойчивого развития калийной отрасли Беларуси. 100% акций ОАО «Беларуськалий» принадлежат Республике Беларусь.