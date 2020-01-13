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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛАРУСИ И БАШКОРТОСТАНА В НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В УФЕ
10:56 14.01.2020
В отделении посольства Беларуси в Уфе состоялась встреча руководителя отделения Петра Балтруковича и директора ООО «Эконефтехимтехника» доктора технических наук Ильдара Хафизова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, руководитель ООО «Эконефтехимтехника» проинформировал о возможностях использования на белорусских предприятиях нефтегазохимического комплекса технологии очистки нефти, попутного нефтяного газа и мазута от сероводорода и меркаптанов.
Подобные технологии направлены на повышение возможностей предприятий по производству качественного конечного продукта, в том числе моторного топлива.
Петр Балтрукович и Ильдар Хафизов договорились подробно проработать вопросы взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями концерна «Белнефтехим».
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