В отделении посольства Беларуси в Уфе состоялась встреча руководителя отделения Петра Балтруковича и директора ООО «Эконефтехимтехника» доктора технических наук Ильдара Хафизова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, руководитель ООО «Эконефтехимтехника» проинформировал о возможностях использования на белорусских предприятиях нефтегазохимического комплекса технологии очистки нефти, попутного нефтяного газа и мазута от сероводорода и меркаптанов.

Подобные технологии направлены на повышение возможностей предприятий по производству качественного конечного продукта, в том числе моторного топлива.

Петр Балтрукович и Ильдар Хафизов договорились подробно проработать вопросы взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями концерна «Белнефтехим».