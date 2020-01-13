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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ СТЕКЛОЗАВОДА «НЕМАН» ОЗНАКОМИЛАСЬ В БАКУ С АССОРТИМЕНТОМ И КАЧЕСТВОМ ЗАВОЗИМЫХ НА РЫНОК ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ ХРУСТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
09:17 14.01.2020
Делегация ОАО «Стеклозавод «Неман» во главе с директором Юрием Кисляком 10-12 января 2020 г. посетила Азербайджан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Азербайджане, в ходе визита проведены переговоры с директором ТД «АзНеман БХЗ» Саидом Саидалиевым, представляющим интересы предприятия и реализующим хрустальную продукцию на азербайджанском рынке. Белорусская делегация также посетила торговые площади в Баку, ознакомилась с ассортиментом и качеством завозимых на рынок зарубежных аналогов.
В ходе встречи с послом Беларуси в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем обсуждены итоги экспортных поставок продукции ОАО «Стеклозавод «Неман» в 2019 году, намечен объем продаж на ближайшую перспективу.
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