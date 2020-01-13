Делегация ОАО «Стеклозавод «Неман» во главе с директором Юрием Кисляком 10-12 января 2020 г. посетила Азербайджан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Азербайджане, в ходе визита проведены переговоры с директором ТД «АзНеман БХЗ» Саидом Саидалиевым, представляющим интересы предприятия и реализующим хрустальную продукцию на азербайджанском рынке. Белорусская делегация также посетила торговые площади в Баку, ознакомилась с ассортиментом и качеством завозимых на рынок зарубежных аналогов.

В ходе встречи с послом Беларуси в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем обсуждены итоги экспортных поставок продукции ОАО «Стеклозавод «Неман» в 2019 году, намечен объем продаж на ближайшую перспективу.