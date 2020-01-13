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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАВЭ ОДОБРИЛО ЗАЯВКУ НА ПРОВЕДЕНИЕ В 2020-2021 ГОДАХ ОБЗОРА ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ БЕЛАРУСИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЭ
16:50 13.01.2020

МАВЭ одобрило заявку Республики Беларусь на проведение в 2020-2021 годах обзора «Оценка готовности Беларуси к использованию возобновляемых источников энергии». Заявка была одобрена на проходившей 11 января 2020 г. 10-й сессии ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии (МАВЭ), участие в которой принял заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в работе сессии была достигнута договоренность с исполнительным директором МАВЭ об осуществлении визита в Беларусь по итогам проведения обзора.

В обзоре будет проведен анализ потенциала республики по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики и его сценарию, состояния и перспектив использования других видов топливно-энергетических ресурсов (нефть, газ, атомная энергия и др.), законодательства и мероприятий по расширению использования ВИЭ. Также будут сформулированы рекомендации и подходы по дальнейшему совершенствованию политики в сфере ВИЭ.

Выполнение этих рекомендаций будет способствовать повышению имиджа Беларуси в мире, а результаты обзора станут основой продолжения работы с международными организациями, которая помогает нашей стране в выполнении Цели устойчивого развития №7 «Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех». Это будет содействовать привлечению кредитных и грантовых средств для реализации инвестиционных проектов и проектов международной технической помощи в Республике Беларусь.
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