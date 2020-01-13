В целях содействия диверсификации белорусского экспорта и реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан журнал «Продукт.BY» проводит 25-26 февраля 2020 г. в Ташкенте Белорусско-узбекский аграрный форум.

Как сообщает produkt.by, форум призван объединить на одной площадке заинтересованных производителей и переработчиков сельхозпродукции, а также представителей отраслевых вузов, проектных и научных институтов, ритейла, поставщиков техники и технологий, инвесторов.

В рамках форума белорусские предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли представят свои продукты на профессиональной дегустации, организуемой «Продукт.BY» для узбекских закупщиков. Также участники презентуют лучшие разработки в области племенного скотоводства, проектирования и строительства молочно-товарных ферм, овощехранилищ и перерабатывающих производств, поделятся опытом энергоэффективности и ресурсосбережения при производстве мясной и молочной продукции.

В рамках форума запланировано пленарное заседание с выступлениями официальных лиц; тематические секции по продаже готовой продукции, ведению бизнеса в сфере FMCG, растениеводству, животноводству и ветеринарии, переработке сельхозпродукции;прямые В2В-переговоры с представителями местного ритейла, ресторанно-гостиничного бизнеса, оптовых закупщиков, фермерских хозяйств, производственных компаний.

Кроме того, организуется экспозиция белорусских предприятий (общая площадь более 540 кв. метров) и посещение Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи, магазинов крупных сетей производственных объектов.

Узбекистан является перспективным рынком сбыта для белорусских производителей. Население страны составляет 33 млн человек. Спрос на продукты питания превышает производственные возможности местных производителей, в связи с чем страна импортирует значительные объемы пищевой продукции.