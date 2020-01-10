МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НАЗНАЧЕНА НОВАЯ ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЕБРР В БЕЛАРУСИ

12:58 13.01.2020 Марина Петров назначена главой представительства ЕБРР в Беларуси. Как сообщает пресс-служба ЕБРР, она заменит на данном посту Александра Пивоварского. Марина Петров, гражданка Молдовы, начала работать в ЕБРР в 1995 году и ранее занимала руководящие должности в Лондоне и в странах деятельности банка. Она являлась главой представительства в Санкт-Петербурге, а в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры.