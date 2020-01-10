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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЗНАЧЕНА НОВАЯ ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЕБРР В БЕЛАРУСИ
12:58 13.01.2020
Марина Петров назначена главой представительства ЕБРР в Беларуси.
Как сообщает пресс-служба ЕБРР, она заменит на данном посту Александра Пивоварского.
Марина Петров, гражданка Молдовы, начала работать в ЕБРР в 1995 году и ранее занимала руководящие должности в Лондоне и в странах деятельности банка. Она являлась главой представительства в Санкт-Петербурге, а в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры.
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