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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПЛАНЫ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2020 ГОД ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
10:07 13.01.2020

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 10 января встретился с послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Цуй Циминем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны детально обсудили планы белорусско-китайского сотрудничества на 2020 год, актуальные аспекты сотрудничества и взаимной поддержки Беларуси и Китая в международных организациях, обменялись мнениями по важным вопросам международной повестки дня.

Заместитель министра обратил внимание на исключительную важность поддержания высокой интенсивности и комплексного характера двусторонних контактов на высоком и высшем уровне, выведения многопланового взаимодействия между двумя странами на качественно новый уровень, отметил заинтересованность Беларуси в активном участии в сотрудничестве Китая со странами Центральной и Восточной Европы в формате ”17+ 1“.

А.Дапкюнас отметил особую роль белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству в содействии плодотворному развитию двустороннего сотрудничества и призвал к совместному поиску путей совершенствования механизмов многопрофильного взаимодействия между государственными ведомствами Беларуси и Китая.

Посол Китая высоко оценил результаты Года образования Беларуси в Китае, информировал о деталях подготовки церемонии закрытия Года образования, отметил значительный потенциал двустороннего сотрудничества в области научно-технического взаимодействия.

В конце встречи белорусский и китайский дипломаты отметили неизменно положительную динамику двустороннего сотрудничества и подтвердили намерения двух стран и далее развивать и укреплять дружеские связи.
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