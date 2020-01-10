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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАН БЕЛАРУСИ И СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН ПРОВОДЯТ КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.А.КОПТЮГА 2020 ГОДА
15:07 10.01.2020

НАН Беларуси и Сибирское отделение Российской академии наук проводят конкурс на соискание Премии имени академика В.А.Коптюга 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, премия имени академика Валентина Афанасьевича Коптюга присуждается за лучшую совместную научную работу, серию совместных научных работ по единой тематике, выполненных в рамках, согласованных договором о сотрудничестве НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН направлений.

Присуждение премии имени академика В.А.Коптюга в 2020 году будет осуществляться Президиумом Национальной академии наук Беларуси.

На соискание премии могут быть представлены совместные работы, завершенные или опубликованные в течение трех лет, предшествовавших году присуждения премии. При представлении работ выдвигаются ведущие авторы в коллективе не более 10 человек. При этом каждая страна должна быть представлена не менее чем двумя учеными.

Размер премии эквивалентен 5000 долларов США. Денежная часть премии делится поровну между соавторами работы.

Право выдвижения кандидатов на соискание премии предоставляется: академикам и членам-корреспондентам, работающим в НАН Беларуси или в СО РАН; ученым советам научных учреждений НАН Беларуси и СО РАН; проблемным научным советам НАН Беларуси и объединенным ученым советам (ОУС) СО РАН по направлениям науки, ученым советам высших учебных заведений; научно-техническим советам государственных комитетов, министерств, ведомств Республики Беларусь; техническим советам промышленных предприятий, конструкторским бюро регионов Сибири.

Организации или отдельные лица, выдвинувшие работу на соискание премии, представляют следующие документы: мотивированное представление, включающее научную характеристику работы, сведения о сотрудничестве НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН при ее выполнении, обоснование значения работы для развития науки и народного хозяйства; оригинал опубликованной научной работы (серии работ), материалы научного открытия или изобретения – в трех экземплярах; сведения об авторах – Curriculum-vitae – на каждого.

Материалы с надписью «На соискание премии имени академика В.А.Коптюга 2020 года» представляются до 5 марта 2020 г. в Национальную академию наук Беларуси по адресу: 220072, Минск, проспект Независимости, 66, управление премий, стипендий и наград Главного управления кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси, каб. 317, 413.
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