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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЛАТВИИ 16 ЯНВАРЯ ПОСЕТИТ С ВИЗИТОМ БЕЛАРУСЬ
11:07 10.01.2020

16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш с рабочим визитом отправится в Минск.

Как сообщает портал DELFI, в ходе визита К. Кариньш встретится с высшими должностными лицами государства, а также примет участие в собрании, посвященном организации чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

"Латвия заинтересована в поддержании хороших соседских отношений и более тесном экономическом сотрудничестве с Беларусью. Совместно организуемый Латвией и Беларусью чемпионат мира по хоккею является хорошей возможностью укрепить отношения стран", - сказал Кариньш.

К. Кариньш встретится с Александром Лукашенко и премьер-министром Сергеем Румасом , чтобы обсудить сотрудничество стран, в том числе в области защиты окружающей среды, транспорта и логистики, а также ситуацию в регионе.
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