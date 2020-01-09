10-12 января 2020 г. состоится визит в Абу-Даби (ОАЭ) заместителя председателя Госстандарта – директора Департамента по энергоэффективности Михаила Малашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, он примет участие в международных мероприятиях, посвященных тематике использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и повышения энергоэффективности.

Планируется, что на 10 января состоится встреча Михаила Малашенко с секретариатом Международного агентства по возобновляемой энергии (МАВЭ) по обсуждению плана действий и структуры обзора «Оценка готовности Беларуси к использованию возобновляемых источников энергии», который будет проводить МАВЭ; участие в тематических заседаниях «Возобновляемая энергетика в городах»;

на 11-12 января 2020 г. запланированы участие в десятой сессии Ассамблеи МАВЭ, в том числе с заявлением от Республики Беларусь о развитии возобновляемой энергетики в контексте энергетической трансформации; участие в министерском круглом столе «Декарбонизация – производство зеленого водорода»; участие в министерской пленарной сессии «Инвестиции в возобновляемую энергетику в контексте энергетического планирования и реализации политики; участие в министерской пленарной сессии по гидроэнергетике.

Присоединившись к Уставу МАВЭ, Беларусь рассчитывает на выстраивание взаимовыгодных и плодотворных отношений с Агентством и другими странами-участницами. Наша страна заинтересована в вовлечении в реализацию совместных проектов по развитию различных аспектов использования ВИЭ, в получении современных энергоэффективных технологий использования и преобразования возобновляемой энергии, а также в привлечении инвестиций в реализацию проектов по развитию использования ВИЭ.