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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЭ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
15:21 09.01.2020

10-12 января 2020 г. состоится визит в Абу-Даби (ОАЭ) заместителя председателя Госстандарта – директора Департамента по энергоэффективности Михаила Малашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, он примет участие в международных мероприятиях, посвященных тематике использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и повышения энергоэффективности.

Планируется, что на 10 января состоится встреча Михаила Малашенко с секретариатом Международного агентства по возобновляемой энергии (МАВЭ) по обсуждению плана действий и структуры обзора «Оценка готовности Беларуси к использованию возобновляемых источников энергии», который будет проводить МАВЭ; участие в тематических заседаниях «Возобновляемая энергетика в городах»;

на 11-12 января 2020 г. запланированы участие в десятой сессии Ассамблеи МАВЭ, в том числе с заявлением от Республики Беларусь о развитии возобновляемой энергетики в контексте энергетической трансформации; участие в министерском круглом столе «Декарбонизация – производство зеленого водорода»; участие в министерской пленарной сессии «Инвестиции в возобновляемую энергетику в контексте энергетического планирования и реализации политики; участие в министерской пленарной сессии по гидроэнергетике.

Присоединившись к Уставу МАВЭ, Беларусь рассчитывает на выстраивание взаимовыгодных и плодотворных отношений с Агентством и другими странами-участницами. Наша страна заинтересована в вовлечении в реализацию совместных проектов по развитию различных аспектов использования ВИЭ, в получении современных энергоэффективных технологий использования и преобразования возобновляемой энергии, а также в привлечении инвестиций в реализацию проектов по развитию использования ВИЭ.
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