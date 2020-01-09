Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных 9 января выступил перед журналистами с заявлением в связи с подписанием соглашения между Беларусью и Европейским союзом об упрощении выдачи виз.

А. Савиных проинформировал, что белорусские парламентарии готовы ратифицировать это соглашение на предстоящей второй сессии Палаты представителей в приоритетном порядке для его скорейшего вступления в силу и призвал коллег из Европейского парламента также придать этому процессу с их стороны неотложный характер.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам выразил убежденность, что соглашение будет способствовать упрощению взаимных поездок граждан, развитию международных контактов, туристической и инвестиционной привлекательности нашей страны, укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами.