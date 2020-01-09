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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ГОТОВЫ РАТИФИЦИРОВАТЬ ПОДПИСАННОЕ С ЕС СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПРОЩЕНИИ ВЫДАЧИ ВИЗ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВТОРОЙ СЕССИИ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
14:35 09.01.2020
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных 9 января выступил перед журналистами с заявлением в связи с подписанием соглашения между Беларусью и Европейским союзом об упрощении выдачи виз.
А. Савиных проинформировал, что белорусские парламентарии готовы ратифицировать это соглашение на предстоящей второй сессии Палаты представителей в приоритетном порядке для его скорейшего вступления в силу и призвал коллег из Европейского парламента также придать этому процессу с их стороны неотложный характер.
Председатель Постоянной комиссии по международным делам выразил убежденность, что соглашение будет способствовать упрощению взаимных поездок граждан, развитию международных контактов, туристической и инвестиционной привлекательности нашей страны, укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами.
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