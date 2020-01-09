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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЗБЕКИСТАН НАРАСТИЛ ПОСТАВКИ ВИНОГРАДА В БЕЛАРУСЬ
13:26 09.01.2020
Узбекистан нарастил поставки винограда в Беларусь.
Как сообщает посольство Беларуси в Узбекистане в твиттере, за 10 месяцев 2019 года в Беларусь поставлено на 61% больше узбекского столового винограда, что сделало Узбекистан третьим крупнейшим поставщиком винограда в нашу страну с объемом экспорта в 569 тонн.
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