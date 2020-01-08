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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ БАЗА БЕЛОРУССКОЙ ТАМОЖНИ В 2019 ГОДУ ПОПОЛНИЛАСЬ 20 МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
12:06 09.01.2020
В 2019 году договорно-правовая база белорусской таможни пополнилась 20 международными документами, регулирующими широкий спектр правоотношений в сфере таможенного администрирования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, заключены двусторонние соглашения с Узбекистаном, Азербайджаном, Китаем, Ираном, Уругваем, Литвой, Украиной, США и многосторонние соглашения в рамках ЕАЭС и СНГ.
В целом, положения данных документов направлены на определение основных принципов и форм сотрудничества, создание систем содействия взаимной торговле, обмен предварительной информацией, борьбу с таможенными правонарушениями, актуализацию интеграционных документов.
Кроме того, в минувшем году белорусская таможня заложила основу для начала переговорного трека по проекту соглашения между Беларусью и государствами-членами Европейского союза о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, что свидетельствует о высоком уровне развития сферы международного сотрудничества.
В 2019 году наша страна впервые избрана в состав Политической комиссии – одной из ключевых структур Всемирной таможенной организации, которая работает над стратегией деятельности организации и готовит рекомендации Совету ВТамО по наиболее важным вопросам в сфере таможенного администрирования.
В перспективе – заключение международных договоров с Южной Кореей, Египтом, Иорданией, Индией и Японией.
Сегодня договорно-правовая база белорусской таможни включает в себя порядка 90 международных договоров, касающихся тех или иных направлений сотрудничества в таможенной сфере.
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