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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ АККРЕДИТОВАЛА В КИТАЕ 14 НОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
10:04 09.01.2020

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси совместно с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики при непосредственном участии посольства Республики Беларусь в КНР завершило аккредитацию 14 производителей белорусской мясной продукции для поставок в Китай.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, среди них 11 новых производителей говядины: ОАО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Брестский Мясокомбинат», ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат», ПУП «Брестские традиции», ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ЧУП «Мирон», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Слонимский мясокомбинат», ООО «ВахавякПлюс», ОАО «Волковысский мясокомбинат».

В перечне также три новых производителя мяса курицы: РУП «Белосурнефть-Особино», ОАО Птицефабрика «Рассвет» (отделение Песочная Буда) и ОАО Птицефабрика «Рассвет» (отделение Якимова Слобода).

Также для 5 производителей мяса курицы расширен ассортимент продукции, возможной к экспорту в КНР, включая куриные лапки, кончики крыльев и субпродукты: ОАО Птицефабрика «Дружба», ЗАО «Серволюкс Агро», ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО «Агрокомбинат Дзержинский».

Соответствующий реестр размещен на официальном сайте ГТУ КНР 7 января 2020 года.
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