ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОЗДАН ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В 2020 ГОДУ В ГРОДНО ТРЕТЬЕГО ФОРУМА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ
09:16 09.01.2020

Распоряжением премьер-министра № 1р от 06.01.2020 г. создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, его возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.

Оргкомитету поручено до 20 февраля 2020 г. разработать и утвердить план подготовки проведения мероприятия.

При необходимости оргкомитет может привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2020
валюта курс
EUR 2.3547
USD 2.1138
RUB 3.4205
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3547 -0.0021
USD 2.1138 +0.004
RUB 3.4205 +0.021
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3520
USD 2.1100 2.1170
RUB 3.4300 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1080 1.1130
EUR/RUB 68.1500 68.9000
USD/RUB 61.3000 62.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте