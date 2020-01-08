Распоряжением премьер-министра № 1р от 06.01.2020 г. создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, его возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.

Оргкомитету поручено до 20 февраля 2020 г. разработать и утвердить план подготовки проведения мероприятия.

При необходимости оргкомитет может привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.