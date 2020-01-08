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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОЗДАН ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В 2020 ГОДУ В ГРОДНО ТРЕТЬЕГО ФОРУМА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ
09:16 09.01.2020
Распоряжением премьер-министра № 1р от 06.01.2020 г. создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, его возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.
Оргкомитету поручено до 20 февраля 2020 г. разработать и утвердить план подготовки проведения мероприятия.
При необходимости оргкомитет может привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.
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