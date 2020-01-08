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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕС ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПРОЩЕНИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА
18:19 08.01.2020
Беларусь и Европейский союз на состоявшейся 8 января в Брюсселе церемонии подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Подписи под документами поставили глава МИД Беларуси Владимир Макей, вице-премьер председательствующей в ЕС Хорватии Давор Божинович и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора до 35 евро, и сотрудничество Беларуси и ЕС в области реадмиссии. Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур.
Со стороны Беларуси необходима ратификация соглашений Национальным собранием, соответственно одобрение требуется и со стороны Европейского парламента.
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