Беларусь и Европейский союз на состоявшейся 8 января в Брюсселе церемонии подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Подписи под документами поставили глава МИД Беларуси Владимир Макей, вице-премьер председательствующей в ЕС Хорватии Давор Божинович и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора до 35 евро, и сотрудничество Беларуси и ЕС в области реадмиссии. Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур.

Со стороны Беларуси необходима ратификация соглашений Национальным собранием, соответственно одобрение требуется и со стороны Европейского парламента.