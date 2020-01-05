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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГРАЖДАНАМ БЕЛАРУСИ РЕКОМЕНДУЮТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ АВСТРАЛИЙСКИХ ШТАТОВ НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС И ВИКТОРИЯ ИЗ-ЗА ПОЖАРОВ
13:50 08.01.2020
Территория Австралии охвачена сильнейшими лесными пожарами.
Как сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма со ссылкой на посольство Беларуси в Японии, наиболее критическая ситуация складывается в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория (юго-восточная часть страны), где расположены, в частности, популярные среди туристов курорты Южного Побережья.
Пожарами охвачены также штаты Западная Австралия, Южная Австралия и Тасмания.
Выявлено более двухсот очагов пожаров, общая площадь пострадавших районов составляет на данный момент порядка 60 тыс. кв. км.
В Новом Южном Уэльсе объявлен режим чрезвычайной ситуации, в Виктории - режим бедствия.
В Новом Южном Уэльсе издано распоряжение о запрете посещения туристами 155-мильной зоны, прилегающей к охваченным пожарами районам.
Подтверждена гибель как минимум 18 человек, около 30 человек числятся пропавшими без вести, огнем уничтожено не менее 1400 жилых домов (в Новом Южном Уэльсе - не менее 900).
Прогнозируется, что число жертв и масштабы разрушений будут расти.
В зоне риска расположен ряд крупных городов, в том числе Сидней и Мельбурн, где наблюдается сильный смог.
Помощь в тушении пожаров австралийской стороне оказывают США, Новая Зеландия и Канада.
Из опасных районов организуется массовая эвакуация жителей, для этих целей привлечены, в том числе, вооруженные силы Австралии.
Причинами пожаров называются сильнейшая за весь период наблюдений засуха, сильные ветры и аномально высокие температуры воздуха.
Информация о пострадавших в результате пожаров гражданах Беларуси не выявлена.
В связи с ситуацией в Австралии посольство рекомендует гражданам Республики Беларусь воздержаться от посещения австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.
Уже находящимся в стране белорусским гражданам рекомендуется следить за информацией местных СМИ и официальными сообщениями австралийских властей, неукоснительно следовать их указаниям о порядке безопасного пребывания в зонах риска.
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