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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УВКБ ООН В БЕЛАРУСИ ВСТРЕТИТСЯ С БЕЖЕНЦАМИ В МОГИЛЕВЕ
11:48 08.01.2020
Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ив Бушарди будет находиться с визитом в Могилевской области с 8 по 10 января 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УВКБ ООН в Беларуси, в рамках визита состоятся встречи с представителями Управления по гражданству и миграции УВД Могилевскогооблисполкома, Могилевской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, офисом Службы по консультированию беженцев, а также с представителями бизнес-сектора для обсуждения форм сотрудничества и помощи лицам, находящимся в компетенции УВКБ ООН.
Кроме того, планируется встреча непосредственно с беженцами, которые находятся на данный момент в Могилеве и области.
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