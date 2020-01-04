Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ив Бушарди будет находиться с визитом в Могилевской области с 8 по 10 января 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УВКБ ООН в Беларуси, в рамках визита состоятся встречи с представителями Управления по гражданству и миграции УВД Могилевскогооблисполкома, Могилевской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, офисом Службы по консультированию беженцев, а также с представителями бизнес-сектора для обсуждения форм сотрудничества и помощи лицам, находящимся в компетенции УВКБ ООН.

Кроме того, планируется встреча непосредственно с беженцами, которые находятся на данный момент в Могилеве и области.