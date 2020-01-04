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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПРИНЯТЬ ГОССЕКРЕТАРЯ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
09:54 08.01.2020

Беларусь готова принять государственного секретаря США с визитом в любое время. Это было подтверждено 6 января в телефонном разговоре министра иностранных дел Беларуси Владимира .Макея с государственным секретарем США Майклом Помпео.

«В ходе беседы руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил причины переноса срока своего визита в Беларусь. С белорусской стороны подтверждена готовность принять государственного секретаря США с визитом во взаимоприемлемые даты, отмечена важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом», - говорится в сообщении МИД.

В ходе обсуждения ситуации в ближневосточном регионе Владимир Макей выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.

Он заявил, что белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности, а также подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права в целях устойчивого обеспечения международной безопасности в глобальном и региональном измерениях.
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