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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ СИТУАЦИЮ С ПОСТАВКАМИ НЕФТИ НА БЕЛОРУССКИЕ НПЗ
16:35 04.01.2020
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе разговора стороны обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия.
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