МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ СИТУАЦИЮ С ПОСТАВКАМИ НЕФТИ НА БЕЛОРУССКИЕ НПЗ

16:35 04.01.2020 Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе разговора стороны обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия.