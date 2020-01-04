Посол Беларуси в Турецкой Республике Виктор Рыбак и министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанков обсудили ход подготовки четвертого заседания белорусско-турецкой рабочей группы по промышленно-технологическому сотрудничеству, проведение которого запланировано на 28-29 января 2020 г. в Стамбуле.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе состоявшейся 3 января встречи состоялся обмен мнениями о подходах к развитию промышленного сотрудничества между Беларусью и Турцией в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран в Анкаре в апреле 2019 г.

Собеседники позитивно оценили потенциал реализации совместных проектов по налаживанию производства и реализации грузовой, строительной, карьерной, специальной и сельскохозяйственной техники.