Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею. Об этом Александр Лукашенко заявил 4 января на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

"Я очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Беларуси и Латвии. Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира. Я вам это твердо обещаю", - заявил Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он поблагодарил Рене Фазеля за приезд в Минск на Рождественский международный турнир любителей хоккея. По его словам, эти соревнования в Беларуси продолжат поддерживать, возможно, увеличивая число команд-участниц.

"Желающих приехать огромное количество. Но мы пока в силу разных причин ограничиваемся 12 командами. Хотелось бы, чтобы их было больше, - сказал он. - Для спортсменов это просто праздник, когда они встречаются на льду спустя десятки лет после того, как ушли из профессионального спорта".

Лукашенко также выразил благодарность руководителю IIHF за поддержку белорусского хоккея.