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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВЛЕН В КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ХАЙНАНЬ
10:48 04.01.2020
Начальник отдела ВЭД администрации СЭЗ «Гродноинвест» Денис Шулейко принял участие в визите деловых кругов Гродненской области в провинцию Хайнань (Китай) 27-29 декабря 2019 года.
Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках визита состоялись встречи с руководством международной зоны свободной торговли с китайской спецификой Haikou Integrated Free Economic Zone, Торгово-промышленной палаты Санья, бизнес-консалтинговой структуры Huahe International, Народного правительства Хайкоу, столицы провинции Хайнань и др.
Инвестиционный потенциал СЭЗ «Гродноинвест» и специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» представлен на Международной выставке культурных индустрий «Санья-2019», Международной сельскохозяйственной выставке и в рамках тематической секции «Презентация туристического и торгово-экономического климата» второго Форума культурно-туристической интеграции в строительстве зоны (порта) свободной торговли.
Ранее Гродно посещала делегация провинции Хайнань во главе с заместителем директора департамента торговли госпожой Инь Чуьцин. Хайнань является самой большой островной провинцией Китая, где активно развивается туризм, международная торговля и логистика.
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