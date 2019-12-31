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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПУНКТ ПРОПУСКА «ВИДЗЫ» НА БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ СТАНЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ
11:08 03.01.2020
В соглашение между правительством Беларуси и правительством Литвы о пунктах пропуска через государственную границу внесены изменения: упрощенный пункт пропуска «Видзы» («Твярячюс») станет международным.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в документе официально закреплены договоренности белорусской и литовской сторон об изменении статуса пункта упрощенного пункта пропуска «Видзы» («Твярячюс») на международный и упразднении пунктов упрощенного пропуска «Клевица» («Уряляй») и «Кемелишки» («Приенай»).
К такому решению белорусская и литовская стороны пришли в связи с необходимостью увеличения пропускной способности пунктов пропуска и минимизации скопления транспортных средств на белорусско-литовской границе, в том числе в условиях реконструкции одного из крупнейших пунктов пропуска – «Каменного Лога».
Соглашение между правительством Беларуси и правительством Литвы о пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 г. – один из основных документов, направленный на обеспечение функционирования пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.
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