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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ ГАЗА В БЕЛАРУСЬ И ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ПРОДЛЕНЫ ДО 2021 ГОДА
09:06 03.01.2020
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко и министром энергетики Беларуси Виктор Каранкевич 31 декабря в Москве детально обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года.
Как сообщает пресс-службе Газпрома, Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.
Контракты на поставку газа в Беларусь и транзит через территорию республики продлены до 2021 года
ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.
Контракты между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действовали до конца 2019 года.
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