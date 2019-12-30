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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗИДЕНТЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОРУЧИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ВЫРАБОТАТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАРИАНТ УСЛОВИЙ ПОСТАВОК НЕФТИ И ГАЗА
13:34 31.12.2019
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 30 декабря договорились по телефону, что правительства двух стран выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, если профильные компании не заключат до 1 января 2020 г соответствующие контракты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, главы государств обсудили нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня.
В итоге президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января.
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