Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил А. Лукашенко за октябрьский официальный визит, отметив его значимость для Казахстана и развития двусторонних отношений.

А. Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить официальный визит в Беларусь, отметив, что его ждут в нашей стране. Президент Казахстана в ответ заявил, что рассматривает свой будущий визит как импульс к развитию достигнутых в октябре договоренностей.

В целом главы государств отметили высокую результативность двусторонних контактов и динамику развития многопланового сотрудничества Беларуси и Казахстана, выразили надежду на продолжение плодотворного взаимодействия и в наступающем 2020 году.