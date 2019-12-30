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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПОЗВАЛ ТОКАЕВА В БЕЛАРУСЬ
12:15 31.12.2019
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил А. Лукашенко за октябрьский официальный визит, отметив его значимость для Казахстана и развития двусторонних отношений.
А. Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить официальный визит в Беларусь, отметив, что его ждут в нашей стране. Президент Казахстана в ответ заявил, что рассматривает свой будущий визит как импульс к развитию достигнутых в октябре договоренностей.
В целом главы государств отметили высокую результативность двусторонних контактов и динамику развития многопланового сотрудничества Беларуси и Казахстана, выразили надежду на продолжение плодотворного взаимодействия и в наступающем 2020 году.
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