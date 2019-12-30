Вьетнам продлил срок действия безвизового режима въезда для белорусских граждан до 31 декабря 2022 года.

Как сообщает МИД Беларуси, белорусы могут въезжать во Вьетнам и пребывать там сроком до 15 дней на основании действующих общегражданских паспортов, срок действия которых не менее 6 месяцев с даты въезда, и въездного/выездного билета.

«При этом обращаем внимание, что, по имеющейся информации, в соответствии с внутренним законодательством страны повторный въезд в безвизовом режиме во Вьетнам можно осуществить не ранее, чем через 30 дней после окончания предыдущего безвизового пребывания (данное правило не распространяется на поездки при наличии виз)», – говорится в сообщении МИД.