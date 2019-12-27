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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АЛБАНИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ВИЗ
10:20 30.12.2019
Соглашение между правительством Беларуси и правительством Албании о взаимной отмене визовых требований было подписано 27 декабря в Москве в посольстве Беларуси в России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве, подписанное соглашение после вступления в силу позволит гражданам Беларуси и Албании без виз въезжать, находиться и проезжать транзитом через территории стран на срок до 30 дней.
Подписание соглашения является очередным шагом по либерализации отношений в миграционной сфере, направленным на упрощение поездок граждан, развитие торговли и деловых связей, туризма, расширение культурных, общественных и гуманитарных контактов.
Ранее, в 2018 году вступили в силу соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан с Китаем, Сент-Китс и Невис.
Кроме этого, помимо решений об установлении безвизового въезда в Национальный парк «Беловежская пуща», в специальный туристско-рекреационный парк «Августовский канал» и на прилегающие территории, безвизовый режим установлен также для иностранцев, въезжающих с туристическими целями на территорию Гродно и Бреста, для иностранных инвесторов и других лиц по спискам, составленным Администрацией Индустриального парка «Великий камень», для иностранцев, нанятых резидентами Парка высоких технологий.
С 27 июля 2018 года для граждан 74 государств, въезжающих через Национальный аэропорт «Минск», увеличен срок безвизового пребывания до 30 дней.
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