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БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ПРОФИНАНСИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В РОССИЙСКОМ ОБНИНСКЕ
15:17 27.12.2019

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ООО «СУ-24» (Россия), входящее в группу компаний ОАО «Минскпромстрой» (Беларусь), 24 декабря заключили кредитный договор.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, договор предусматривает финансирование экспорта строительных услуг ОАО «Минскпромстрой» в рамках строительства школы на 1000 мест в Обнинске Калужской области России.

Строительство данного объекта позволит обеспечить жителей нового микрорайон №1 жилого района «Заовражье» Обнинска учебными местами в соответствии с самыми современными стандартами образовательного процесса. Для группы компаний ОАО «Минскпромстрой» реализация проекта по строительству школы будет способствовать наращиванию экспорта, а также закреплению на рынке России в сегменте строительства социальных объектов.

Банк развития финансирует не только проекты, связанные с экспортными поставками товаров, но и активно поддерживает экспорт белорусских строительных услуг в рамках строительства социальных объектов и жилья за рубежом. Финансирование осуществляется на льготных условиях, определенных указом №534 от 25 августа 2006г. «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)».
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