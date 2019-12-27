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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЕТПРЕПАРАТОВ
13:17 27.12.2019

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси состоялась рабочая встреча с руководством НАО «Казахский национальный аграрный университет» и председателем правления ТОО BioVet KZ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, стороны обсудили вопросы создания в Казахстане совместного белорусско-казахстанского предприятия по производству ветеринарных препаратов с перспективой их поставки в третьи страны.

В ходе переговоров состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между ОАО «БелВитунифарм» (Беларусь) и НАО «Казахский национальный аграрный университет» (Казахстан) по вопросам сотрудничества в части создания и научного сопровождения совместного проекта.

В первом квартале 2020 года ОАО «БелВитунифарм» планирует подписание с казахскими партнерами плана совместных действий по созданию СП.

Заинтересованность в реализации проекта обусловлена тем, что в Казахстане имеется большая численность сельскохозяйственных животных (более 4 млн крупного рогатого скота, более 10 млн овец и коз, около 1 млн лошадей и более 100 тыс. верблюдов), которым требуется соответствующее обеспечение ветеринарными препаратами.
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